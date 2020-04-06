ريهام عبد الغفور توجه رسالة إلى أطباء مصر لجهودهم فى محاربة كورونا

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة إلى أطباء مصر، لجهودهم فى مكافحة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب الآلاف، وحصد أروح العشرات فى مصر، ونشرت ريهام فيديو قصير تتوجه من خلال بالشكر إلى الأطباء.

وعلقت ريهام على الفيديو الذى نشرته قائلة، "ربنا يعدي الأيام الصعبة دي علينا جميعاً وتبقي ذكرى بس أكيد هيكون في دروس مستفادة أهمها هي الامتنان لجميع النعم اللي الواحد كان بينسي يحمد ربنا عليها وأولهم الصحة.. شكر خاص حقيقي لدكاترة مصر العظماء ربنا يقدركم ويجعلوا فى ميزان حسناتكم"

ريهام عبد الغفور كانت قد شاركت جمهورها بصورة منذ عدة أيام وهى ترتدى الكمامة، ولكن بشكل غير صحيح، حيث طالبت ريهام من متابعيها الجلوس في المنزل حماية وعدم النزول إلى الشوارع .

وكتبت ريهام على الصورة، قائلة:" حاولوا تجلسوا في المنزل حماية من كورونا، فالله خير حافظاً، ملحوظة عدلت الماسك خلاص ماتقلقوش"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.

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وكان عدد كبير من النجوم والفنانين قد ظهروا من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا، إما لتوجيه الشكر إلى أطباء مصر، أو للدخول فى تحدى جديد، أو اعلان التبرع لجهة معينة، وكذلك أيام لحث المواطنين والمشاهدين والمتابعين على البقاء فى المنزل حتى انتهاء أزمة كورونا، فيما توجه عدد كبير من الفنانين إلى "تيك توك"، وهو تطبيق للفيديوهات القصيرة لشغل وقت فراغهم.

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