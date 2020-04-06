3 مسلسلات كوميدية لتسليتك في الحظر

من المؤكد إنك تشعر بالملل بعد طول فترة الحظر المنزلي، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك فبوابة الوفد ترشح لك ثلاث مسلسلات مصرية كوميدية لتسليتك أثناء فترة الحجر الصحي المنزلي.

مسلسل نيللي وشريهان

يعد أحد المسلسلات الكوميدية والتى حازت على إشادات جماهيرية كبيرة سواءً أثناء عرضه في موسم رمضان 2016 وحتى بعد انتهاء عرضه.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة كل من دنيا وإيمي سمير غانم للبحث عن ثروة جدهما وذلك عن طريق حل لغز ميكي. المسلسل من

بطولة دنيا وإيمي سمير غانم، محمد سلام، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد ثروت وغيرهم من نجوم الكوميديا.

مسلسل الكبير اوي

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على مدار خمس مواسم لم يفشل أحمد مكي في رسم الضحكات على وجوه مشاهدي مسلسل الكبير أوي والذي قدم من خلاله ثلاث شخصيات وهم الكبير، جوني، حزلقوم.

بدأ عرض المسلسل منذ عام 2010 وهو من بطولة أحمد مكي، دنيا سمير غانم، محمد سلام،

هشام إسماعيل.

تدور أحداث المسلسل في قرية المزاريطة عقب وفاة الكبير اوي وحضور "جوني" المقيم في أمريكا لأستلام ميراثه من والده فيتعرف على الأخ التوأم له وهو" الكبير" وزوجته " هدية " ليحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

مسلسل عايزة اتجوز

عرض المسلسل عام 2010 وحقق نجاح كبير آنذاك ومازال حتى الأن يعد من المسلسلات الكوميدية المحفورة في أذهان الجمهور، تدور الأحداث حول " علا عبد الصبور " الصيدلانية التي ترغب في الزواج لنتعرف من خلال حلقات المسلسل المنفصلة عن عرسان علا.

المسلسل من بطولة كل من هند صبري، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم مع نخبة من ضيوف الشرف.