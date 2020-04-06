بلقيس تقارن بين جمالها وجمال نادين نسيب نجيم

القاهرة – لايف ستايل
نشرت إحدى معجبات الفنانتين اللبنانية نادين نسيب نجيم واليمنية بلقيس صورة لكل منهما وأرفقت الصورتين بتغريدة كتبت فيها: "أشوف بينهم لمحة تشابه في هالصور. أسنتم مثلي تشوفوا؟".
وأضافت: "فيهم خفة دم وروح حلوة. ابتسامتهم تجذب الكل، تواضعهم يفرض على الكل احترامهم. نادين وبلقيس هالثنتين ماشاء الله جمال وأخلاق ولهم حب كبير في قلوب العالم".
وأعادت بلقيس نشر التغريدة وعلقت: "أحبها نادين نسيب نجيم ونتشابه في كثير من الأشياء شخصياً عدا الشكل لأنها أجمل مني بألف مرة".
وهو ما دفع الفنانة اللبنانية إلى إعادة نشر التغريدتين والرد: "حبيبة قلبي بلقيس يا أطيب قلب كرمال هيك الله موفقك بحياتك لأنك خلوقة وبتحبي غيرك ومحبتك الي مش من هلأ من زمان كتير وأنا بحبك كمان كتير وصح نتشابه".
ويشار إلى أن نادين لفتت الأنظار مؤخراً باستعادة عدد من الصور التي التقطت لها في وقت سابق. وعلقت على إحداها: "بحب هل الصورة كتير. هيدي من فيديو دعاية رح ينزل قريباً حلوة كتير الدعاية من إخراج الصديقة اللي بحبها كتير انجي جمال. بتمنى تكونوا كلكن بخير".
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