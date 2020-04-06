الكشف عن سبب عداوة ريهام وريم البارودي

علمت تصريح خاص أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصرييين حاول الصلح بين الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد، إلا أن كافة محاولاته باءت بالفشل وأكدت كلتاهما أن علاقتهما انتهت .

وطلب النقيب منهما بشكل شخصي عدم تبادل أي اتهامات من خلال حساباتهما على السوشيال ميديا، والتفكير مرة أخرى في الصلح .

وجاء تحرك زكي بعد الخلافات الحادة التي اشتعلت خلال الفترة الماضية بين ريم وريهام، حيث فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأخيرة وهي تصف ريم بالإنسانة الميتة من وجهة نظرها، كما نشرت مقطع فيديو آخر منذ فترة تحدثت من خلاله عن خيانة العيش والملح .

إلا أن ريم لم تقف صامتة أمام محاولات ريهام لإستفزازها، وقررت الرد من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" قالت فيه: "كل أخواتي وكل اللي بيحبوني بتمنى أنكم، متردوش على المرضى النفسيين، اللي بيحاربني لأن إذا خاصم فجر والنبي ما تزعلوا وخلينا نرد دايما بشغلنا".

وعلمت تصريحات خاصة أن صداقة الشابتين إنتهت وتحولت إلى عداء حقيقي بسبب غيرة ريهام من صداقة ريم بالنجمة زينة، لأنها تكره الأخيرة ودائمًا تهاجمها ولم تتقبل فكرة زيادة قوة الصداقة بينها وبين ريم.

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وزاد غضب ريهام بعدما قامت ريم بخوض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال "شارع النهار" في الوقت الذي توقفت ريهام بقوة القانون عن ممارسة العمل الإعلامي بسبب سخريتها من مرضى السمنة.

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