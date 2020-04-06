داليا مصطفى تشبه نفسها بفاتن حمامة

القاهرة – لايف ستايل
وضعت الفنانة داليا مصطفى نفسها في ورطة بعدما نشرت صورتها بجانب صورة للنجمة الراحلة فاتن حمامة، مشيرة لوجود شبه بين الصورتين .
لكن الجمهور لم يوافق داليا مصطفى في الرأي، وانهالت التعليقات عليها التي تؤكد عدم وجود شبه على الإطلاق، وكتبت إحدى المتابعات لها :" مفيش شبه خالص" ولم تتمكن داليا سوى كتابة "طبعًا".
كما أحرجتها متابعة أخرى، وكتبت :"يخربيت الثقة" وردت داليا قائلة :" شكرًا يا ستي".
داليا كانت قد عبرت عن مخاوفها من اصابتها وابناءها بالسمنة نتيجة عدم مغادرتهم المنزل وإلتزامهم الكامل بالحجر المنزلي وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.
وكشفت أن مخاوفها دفعتها لطهي الطعام الصحي فقط، وعدم تقديم أي طعام دسم أو يحتوي على سعرات حرارية عالية لابناءها خوفاً عليهم من زيادة وزنهم .
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