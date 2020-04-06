داليا مصطفى تشبه نفسها بفاتن حمامة

وضعت الفنانة داليا مصطفى نفسها في ورطة بعدما نشرت صورتها بجانب صورة للنجمة الراحلة فاتن حمامة، مشيرة لوجود شبه بين الصورتين .

لكن الجمهور لم يوافق داليا مصطفى في الرأي، وانهالت التعليقات عليها التي تؤكد عدم وجود شبه على الإطلاق، وكتبت إحدى المتابعات لها :" مفيش شبه خالص" ولم تتمكن داليا سوى كتابة "طبعًا".

كما أحرجتها متابعة أخرى، وكتبت :"يخربيت الثقة" وردت داليا قائلة :" شكرًا يا ستي".

داليا كانت قد عبرت عن مخاوفها من اصابتها وابناءها بالسمنة نتيجة عدم مغادرتهم المنزل وإلتزامهم الكامل بالحجر المنزلي وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

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وكشفت أن مخاوفها دفعتها لطهي الطعام الصحي فقط، وعدم تقديم أي طعام دسم أو يحتوي على سعرات حرارية عالية لابناءها خوفاً عليهم من زيادة وزنهم .

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