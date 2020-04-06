تعرف على فارق العمر بينه وبين زوجته مي كساب

يحتفل الفنان "أوكا" اليوم الاثنين 6 أبريل بعيد ميلاده حيث يعد واحدا من أبرز مغنييّ "المهرجانات" و"الأغانى الشعبية " في مصر.

وقالت مي كساب، خلال لقائها مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج "حصلت قبل كده" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفرق العمري بينها وبين زوجها «أوكا» هو 9 سنوات، لافتة إلى أنها لا تخجل عندما تتحدث حول هذا الأمر.

وأشارت الفنانة مي كساب إلى أنها عندما صارحت أوكا في أول لقاء بينهما بعمرها الحقيقي والذي كان في ذلك الوقت 30 عاما، لم يقتنع وقال لها إن عمرها أقل بكثير من ذلك.

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