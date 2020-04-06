يحتفل الفنان "أوكا" اليوم الاثنين 6 أبريل بعيد ميلاده حيث يعد واحدا من أبرز مغنييّ "المهرجانات" و"الأغانى الشعبية " في مصر.
وقالت مي كساب، خلال لقائها مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج "حصلت قبل كده" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفرق العمري بينها وبين زوجها «أوكا» هو 9 سنوات، لافتة إلى أنها لا تخجل عندما تتحدث حول هذا الأمر.
وأشارت الفنانة مي كساب إلى أنها عندما صارحت أوكا في أول لقاء بينهما بعمرها الحقيقي والذي كان في ذلك الوقت 30 عاما، لم يقتنع وقال لها إن عمرها أقل بكثير من ذلك.
قد يهمك أيضا:
مي كساب توجه رسالة لـ هاني شاكر بعد قرار عمل شعبة فنية لمطربي المهرجانات
مى كساب تعلق على أزمة مطربى المهرجانات بفيديو ساخر مع زوجها "أوكا"
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على فارق العمر بينه وبين زوجته مي كساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.