وسام بريدي يبعث رسالة رومانسية لزوجته: "أول إمرأة تقنعني بالوقوع في حبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الإعلامي اللبناني وسام بريدي، رسالة رومانسية لزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "هي أول إمرأة في حياتي تقنعني بالوقوع في حبها، إذا كنت تريد ملاكا في حياتك فعليك أن تصنع الجنة لها، الملائكة لا تعيش في الجحيم، عالمي وحبي ريم سعيدي".

وكان وسام بريدي وريم السعيدي قد أثارا جدلا كبيرا بزواجهما، فهو مسيحي الديانة، بينما "ريم" مسلمة، وأثمر زواجهما عم ابنتين.