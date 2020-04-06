بالفيديو| حنان مطاوع لأطباء مصر: أنتم أبطال المرحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة حنان مطاوع، رسالة شكر لكل أطباء مصر والفريق الطبي، الذي يحارب فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وقالت "شكرا لكل أطباء مصر ولكل الممرضين والطاقم الطبي، حقيقي انتوا أبطال المرحلة دي، هي فترة عصيبة أوي أوي، واحنا محملين عليكم بس انتم قدها وقدود".

وتابعت "متشكرين ليكم اوي وربنا يقدركم ويجعله في ميزان حسناتكم".

جدير بالذكر أن حنان مطاوع عُرض لها مؤخرا مسلسل "بت القبايل" بطولة عمرو عبدالجليل، محمد رياض، إخراج حسني صالح.