"أحمد فهمي ينعى كلبه "آرثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، نعى الفنان أحمد فهمي، كلبه "آرثر" الذي وصفه بأنه أفضل صديق.
وعلق: "آرثر المحارب أفتقدك، أرقد في سلام يا أعز صديق لي".
من ناحية أخرى، يستعد "فهمي" لعرض مسلسله الرمضاني الجديد "رجالة البيت"، وهو عبارة عن حلقات منفصلة متصلة، وكان المسلسل يحمل اسم "تيمون وبومبا".
مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو، وعدد من ضيوف الشرف
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