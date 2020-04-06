تراند اليوم : صورة فاتن حمامة تتسبب في هجوم على داليا مصطفى بسبب تعليقها



تسبب صورة للفنانة الراحلة فاتن حمامة، في هجوم البعض على الممثلة المصرية داليا مصطفى، عقب نشر الأخيرة لها بجانب صورتها، مشيرة لوجود شبه بين الصورتين .

ونشرت داليا مصطفى صورة لها ولفاتن حمامه عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت بالقول :" صديق عزيز بعتلي الصورتين دول .. أيه رأيكم".

وانهالت التعليقات عليها التي تؤكد عدم وجود شبه على الإطلاق، وكتبت إحدى المتابعات لها :" مفيش شبه خالص" ولم تتمكن داليا سوى كتابة "طبعًا".

كما أحرجتها متابعة أخرى، وكتبت :"يخربيت الثقة"، وردت داليا قائلة :" شكراً يا ستي".

بينما أشاد بجمالها البعض وأيدها في وجود شبه بينهما.

وكانت داليا قد عبّرت عن مخاوفها من إصابتها وأبناءها بالسمنة، نتيجة عدم مغادرتهم المنزل والتزامهم الكامل بالحجر المنزلي، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.