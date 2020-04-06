صورة..أحمد العوضي من مسلسله الرمضاني "الإختيار"

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة من مسلسله الرمضاني الجديد "الإختيار"، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ويعد المسلسل هو المشاركة القانية لللعوضي مع

الفنان أمير كرارة، حيث شاركه في الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الثالث من "كلبش"، وحقق ردود فعل إيجابية حول دوره في المسلسل.

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"الإختيار" من بطولة"أمير كرارة، أحمد العوضي،سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ،أحمد وفيق، علي عبد الخالق، مع مجموعة من ضيوف الشرف"أحمد رزق، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد إمام"، من تأليف:باهر دويدار، إخراج: بيتر ميمي.