في يومين.. شيرين تتخطى المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"

حققت الأغنية الجديدة للفنانة شيرين "مش قد الهوى" أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في يومين فقط من صدورها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية كلمات: محمد الغنيمي، ألحان: محمد رحيم، توزيع: أحمد إبراهيم، وحققت انتشارًا واسعًا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي،وردود فعل إيجابية من محبي ومتابعي شيرين، وتصدرت المراكز الأولى.
يذكر أن آخر أعمال شيرين الغنائية كانت أغنية "الحب خدعة"، التي قدمتها باللهجة الخليجية، كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان: صادق الشاعر، توزيع: وليد فايد.
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