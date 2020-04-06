ممثل كويتي يُغضب جاستين بيبر خلال بث مباشر وردّ فعله مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - خلال بثّ مباشر كان يقوم به النجم العالمي ​جاستين بيبر​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فوجئ بالممثل الكويتي ​ناصر عباس​ وهو يستحوذ على التعليقات بشكل كبير طالباً منه مشاركته الغناء، مما دفع ببيبر إلى الطلب منه التوقف عن التعليق لكي يترك مجالاً لغيره، ويستطيع أن يقرأ ما يكتبه المعلقون الآخرون.

لكن عباس لم يستجب لطلب بيبر هذا، واستمر بالتعليق، الأمر الذي أغضب بيبر قائلاً له "صديقي ناصر عباس توقف عن الكتابة لأنني لا أستطيع أن أرى أي شخص آخر"، ولكن دون جدوى أيضاً، وفانفجر بيبر غاضباً بالقول: "أيها الأحمق.. توقف يا أخي.. أنا لن أغني معك يا أخي. أنا أسف.. ولذلك توقف عن الكتابة رجاء لأنك تفسد الأمر على الجميع.. انا لا أستطيع أن أرى أي تعليق من أحد آخر.. سأضطر لحظرك".

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