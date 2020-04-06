مؤلف أفلام يشن هجومًا على عمرو دياب.. رأي غير متخصص!

متابعة بتجـــــــــرد: هاجم السيناريست عبد الرحيم كمال عبر صفحته على “فيسبوك”، الفنان عمرو دياب، حيث كتب معلناً رأيه فيه بقوله: “صراحة تاني وربنا يستر، لست من جمهور الهضبة، وأراه كتجربة بعد مرور قرابة الأربعين عامًا تجربة تفتقر للرهافة الفنية، فقيرة إلى حد بعيد، قامت على تنوع لحني يكاد لا يذكر، وتكرر لحنين أو ثلاثة في أكثر من عشرات الأغنيات”.

وأضاف: “تجربة تجلت فيها الحداثة في نوعية الآلات الموسيقية وليس في التيمات اللحنية فكانت رجعية في حقيقتها (هناك بالطبع استثناءات في الرحلة نادرة مثل أغنية تمللي معاك كانت أغنية مميزة وجيدة)، هو صوت لطيف، غنى كلمات عادية بألحان مكررة وامتداد لذوق عام راكد، ده رأي شخصي جدا في النهاية وغير متخصص”.

يذكر أن آخر أعمال الكاتب عبد الرحيم كمال فيلم “خيال مآتة” الذي قام ببطولته أحمد حلمي وأخرجه خالد مرعي، ولم يحقق النجاج المتوقع على شباك التذاكر بل ووصفه البعض بأنه “نكسة” في مسيرة حلمي الفنية.