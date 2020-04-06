روبي تثير ضجة بصورة جديدة.. والجمهور يسخر

متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة روبي صورة لها من داخل منزلها، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام” وهي تمسك بدراجتها الخاصة، من دون أن تعلق بكلمة واحدة على الصورة، فى محاولة لقتل الملل وروتين البقاء في المنزل لفترة طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث أصبحت الدراجة هي وسيلة روبي هذه الأيام، للتغلب على الحجر المنزلي، والبقاء به أطول فترة .

لكن لم تمر الصورة على جمهور روبي دون أن يربطوا بينها وبين الدراجة التي كانت تستقلها في واحد من أشهر كليباتها على الإطلاق منذ بدايتها الفنية “ليه بيداري”، والذي ظهرت فيه تستقل دراجة “الجيم”، حيث علق أحد المتابعين بقوله: العجلة تاني، فيما قال آخر: إيه كمية العجل دي”.

من ناحية أخرى، تنتظر روبي عودة تصوير دورها في فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، المقرر عرضه في السينمات بعيد الأضحى المقبل، وتجسد فيه دور زوجة كريم عبد العزيز، وكانت روبي قد انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم والتي جمعت بينها وبين كريم عبد العزيز، باستوديو النحاس.

يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” الذي عرض العام الماضي، وشاركت في بطولته بجوار عمرو سعد ومحمد لطفي ومحمود عبد المغني.