ديمة بياعة تتذمر بسبب قضائها الحجر مع والدتها في المطبخ.. “حجر غير صحي”

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الممثلة السورية القديرة مها المصري من خلال خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الممثلة ديمة بياعة وأظهر كيفية قضائهما بعض أوقاتهما في الحجر المنزلي.

وتم تسجيل المقطع أثناء وجودهما في المطبخ حيث قامتا بتحضير بعض الأطباق. وأشارت المصري إلى أن ابنتها تجيد إعداد الطعام وتوجهت إليها بالقول: “يسلموا إيديك يا دمدوم هاد اسمو حجر صحي” إلا أن الأخيرة اعتبرت أنه ليس كذلك خصوصاً أنهما تمضيان الوقت في المطبخ وهما تحضران الأطباق.

ويشار إلى أن مها لفتت الأنظار قبل ذلك بسبب رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات وتمنت فيها أن تنتهي أزمة وباء كورونا المستجد قريباً. وجاء فيها: “غداً سنرمي الكمامات والقفازات. غداً ستغلق وحدات العزل للأبد. غداً يجف الدمع ونبني تماثيل للأطباء الأبطال. ستكبر الجوامع وتقرع أجراس الكنائس وتصدح موسيقة الانتصار. من لا يصافحك ستضحك معه وتقول انتهت ويغمرك بحضنه. غداً سيعود الأطفال لمدارسهم، لحدائقهم وألعابهم”.

وعلقت عليها: ” يا رب يفرجها علينا ويحمي الجميع وينزاح هالكابوس” مضيفة: “تحية حب وامتنان لكل من يساهم بإنقاذ المصابين. تحية حب لرجال الشرطة تحية للعمال الذين يعملون على تعقيم الشوارع وأماكن التسوق”.