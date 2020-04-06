النجوم يحتفلون بأعياد الميلاد على طريقهم الخاصة في زمن كورونا! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتفل عدد من النجوم والمشاهير بعيد ميلاهم أو ميلاد أبنائهم أو أزواجهم خلال الأيام القليلة الماضية، كل على طريقته الخاصة وسط الأجواء المسيطرة على الجمهور والعالم أجمع والمتمثلة بفيروس كورونا المستجد الذي تسبب بمئات الآلاف من الإصابات.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي احتفلت بميلادها الـ 48 في كواليس مسلسلها القادم "أسود فاتح" الذي سيعرض في دراما رمضان 2020، حيث فاجأها فريق العمل بحفل عيد ميلاد، حيث تراقصت على إيقاع أغنية "بنت الجيران" للفنان حسن شاكوش.

ولم يمنع البعد بين الإعلامية زينة يازجي وزوجها الفنان عابد فهد من الاحتفال بعيد ميلادها، واختارت المراسلة بالفيديو بسبب عدم قدراتهما على إحياء المناسبة برفقة بعضهما لفرض حظر الطيران، حيث توجد زينة في دبي مقر عملها، بينما يوجد زوجها في لبنان.

وظهر الفنان عابد فهد وهو يغني لزوجته happy birthday عبر الفيديو، وترد عليه بتأثر لعدم وجودهما بجانب بعضهما في هذه المناسبة العائلية.

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واستعرضت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الهدايا المتنوعة التي تلقتها في عيد ميلادها الـ 33، وحرصت شقيقتها دنيا سمير غانم على معايدتها، فنشرت صورة لهما على انستغرام وعايدتها بكلمات من القلب قائلة: "عيد ميلاد سعيد إلى كل شيء بالنسبة لي"، ووضعت "إيموجي" قلب حب.

واحتفلت الممثلة الكويتية أمل العوضي بعيد ميلادها الـ 31 في منزلها برفقة شقيقتها التي خططت للحفل وتولت التنظيم الكامل.

وقالت العوضي: "عندما استيقطت وجدت مفاجئة غير متوقعة من الفنان حسن الشاكوش وعمر كمال" إذ أعاد الفنانان غناء الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" بوضع اسمها داخل الأغنية وتعديل الكلمات لتتناسب مع عيد ميلادها وللتغزل بجمالها.

وأصرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها هافن، فنشرت مجموعة من الصور وقالت:" ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما، ما كان الي قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك و بفتخر فيكي ومبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير و صحة وسعادة وفرح".

وأضافت نجيم في رسالتها لابنتها:" بتمنالك احلى أيام و يبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدني #خليك_بالبيت".

وعبّر المنتج البحريني محمد الترك عن حبه لزوجته الفنانة دنيا بطمة ووجه لها رسالة في عيد ميلادها أرفقها بصورة تجمعهما وقال: "كل عام وأنتِ أجمل ما رأت عيني، يا أغلى ورده ببستان حياتي، أعشقك وربي يجعل كل أيامك فرح، سنة سعيدة والعمر المديد". كما ظهرت الطفلة غزل ابنة بطمة في مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلاد والدتها أيضًا.