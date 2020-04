حفيد عمر الشريف يظهر بالمايوه البكيني ليوجه رسالة لترامب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترف "جونيور"، حفيد الفنان المصري العالمي عمر الشريف، قبل سنوات بمثليته الجنسية.

وتؤكد نسبة لا بأس بها من الجهور أن جونيور لم يستطيع الوصول إلى نجومية جده عمر الشريف أو جدته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، الأمر الذي يجعله أحيانا يلجأ إلى لفت الأنظار أو إثارة الجدل من خلال تصريحات جريئة أو صورة غريبة ليكون محط أنظار وسائل الإعلام.

وصدم جونيور الجمهور بظهوره الأخير من خلال نشره صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وهو يرتدي حمالة صدر ملونة خاصة بمايوة "بيكيني" وهو يتواجد على أحد شواطئ ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ليوجه من خلالها رسالة هجومية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في تعليق جونيور عمر الشريف على الصورة: "أشعر بالألم نفسه عندما يتكلم دونالد ترامب وعندما أزيل شعر منطقة البكيني"، الأمر الذي اعتبره الجمهور تعمدا لإثارة الجدل خاصة وأنه كان يمكن له أن يظهر دون أن يرتدي حمالة صدر ويتشبه بالنساء.

وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة، حيث استذكر الكثيرين عمر الشريف وفاتن حمامة، وترحما عليهما كون الحفيد لم يتبع نهجهما في النجومية وفضل اتباع المجتمع الغربي بتقبل المثلية الجنسية وجعلها أمرا عاديا وطبيعيا.

بينما دافع آخرون عن جونيور مؤكدين أنه يحاول السخرية من دونالد ترامب ليس أكثر، وأنه لم يتقصد إثارة الجدل بل بدا طريفا.

وكان آخر ظهور لحفيد الفنان عمر الشريف وهو برفقة الفنانة المصرية يسرا التي شاركت مؤخرًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار وهما على السجادة الحمراء في فبراير الماضي.

ورحل الفنان عمر الشريف عن عالمنا قبل ما يقرب من 5 سنوات عن عمر ناهز الـ 83 عامًا، تاركًا خلفه تاريخًا كبيرًا على المستويين المحلي والعالمي، وكان آخر أعماله مشاركته بدور الجد في الفيلم القصير "Invintions 1001 and the World of Ibn haytham"، وتم إنتاجه بالمملكة المتحدة عام 2015، وهم فيلم ينتمي لنوعية الرسوم المتحركة.

أما آخر أعمال عمر الشريف في مصر فكانت من خلال فيلم "المسافر"، والذي عُرض عام 2010، وجسد فيه دور "حسن"، وهو بمرحلة الشيخوخة، وشاركه البطولة خالد النبوي، وعمرو واكد، وسيرين عبد النور، وشريف رمزي، وبسمة، ودرة، وأحمد فلوكس، وهو من تأليف وإخراج أحمد ماهر.