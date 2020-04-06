تعرف على حقيقة حفل هفياء وهبي المزعوم من داخل منزلها

"هيفاء وهبي لن تُحيي هذا الحفل".. هذا ما أكدت عليه مصادر مطلعة بشأن الأنباء التي راجت بقوة حول توجه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي من داخل منزلها سيتم بثه بشكل مباشر من حسابتها على "السوشيال ميديا" للجمهور الخميس المقبل، 9 مارس/آذار.

وأكدت المصادر أن كل ما تردد عن هذا الأمير غير صحيح ولا أصل له، مشيرة إلى أن هيفاء لن تحيي هذا الحفل المزعوم، كما أنها لم تُعلن عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستقدم على هذه الخطوة.

وكان الجمهور قد تداول بشكل واسع أن الفنانة اللبنانية ستحيي حفلاً داخل منزلها، فعبروا عن تفاعلهم وحماسهم للأمر من أجل الاستمتاع بأغانيها القديمة والجديدة، لكن سرعان ما تم نفيه جملة وتفصيلا، حيث يذكر أن هيفاء أصبحت أكثر نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص على مشاركة متابعيها خلال الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، من خلال تحديات تقوم بها تتعلق بالطهي والرياضة.

وكان من اللافت في الأيام القليلة الماضية التحدي الذي كان بينها وبين محبّيها على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #Haifawehbechallenge، فقامت بنشر لقطات لم تُنشر سابقاً، وخطفت الأنظار بنشر صورتين جديدتين طغى عليهما اللون الأصفر، وعلقت: "حان دوري! قبلت تحدّي صديقتي ومديرة أعمالي ساندرا نهرا. إليكم صوري الجديدة المفضلة لدي، وأرشحكم جميعا للإعجاب بها".

ولم تكن الصور المفضّلة هي التحدي الوحيد الذي شاركت به هيفاء وهبي، بل رشّحها زميلها وائل كفوري لنشر صورتها مع حيوانها الأليف، فقبلت التحدي ورشّحت بدورها كلا من لاعب كرة القدم محمد صلاح والإعلامية كارلا حداد والممثلين نبيل عيسى وأحمد حلمي وأحمد السقا والفنان خالد سليم، بالإضافة إلى شقيقتها هناء وصديقتها المفضلة ليلي.

وبات تحدي نشر الصور مع الكلاب والقطط رائجاً بين النجوم في الأيام القليلة الماضية، وكانت هيفاء وهبي النجمة الأولى التي بدأت هذه الخطوة بطريقة مختلفة عندما طلبت من متابعيها على تويتر نشر صور حيواناتهم الأليفة للتأكيد على أنهم لا يساهمون ينقل فيروس كورونا، ليتطوّر لاحقا إلى تحد بين النجوم ورُشحت للمشاركة به من جديد.

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