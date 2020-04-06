تراند اليوم : منى زكي تكشف عن سر خلافها مع ابنتها الذي استمر لمدة سنتين قبل أن يُحل بطريقة مفاجئة

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن أسباب خلافها مع ابنتها "لي لي" الذي استمر لمدة سنتين .

وقالت منى في فيديو عبر حسابها بـ"تيك توك": ابنتي لي لي كانت تحب الفن والرسم بقوة ، بينما كنت أنا مثل أي أم .. ما يهمني الدرجات المرتفعة .

وأضافت: طلبت مني ابنتي أن أنقلها لمدرسة أخرى يمكنها من خلالها تنمية مهاراتها الفنية لكني رفضت.

وتابعت: ظلننا على خلاف قوي لمدة سنتين ، وفي النهاية قررت نقلها للمدرسة التي تريدها .

واستدركت: فوجئت أن الخلاف انتهى تماما وأن نقلها للممارسة الشيء الذي تحبه أدى لتغيير كبير في شخصيتها.

