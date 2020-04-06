ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تداولها المتابعين بكثرة عن إحتفال الفنان السوري ناصيف زيتون بخطوبته على الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​.

وفي حين شكك البعض منهم بحقيقة هذا الخبر كون لم يصدر أي تأكيد من الطرفين، أكد البعض الآخر على الموضوع.

يشار إلى أن آخر إطلالة لزيتون كانت برفقة الممثلة ماغي بو غصن في برنامج "صدى الملاعب" من تقديم الإعلامي مصطفى الآغا، والتي إتسمت بالكثير من الأجواء العفوية والرياضية.

اما مرعشلي فستغيب كلياً عن الموسم الرمضاني، علماً أنها خلال العام الماضي تميزت في بطولة ثلاثة أعمال هي "مسافة أمان" و"عندما تشيخ الذئاب" و"دقيقة صمت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة خطوبة ناصيف زيتون على هذه الممثلة السورية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.