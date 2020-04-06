ميرنا وليد - بيروت - حلّ الفنان اللبناني ​صلاح تيزاني​ المعروف بإسم "​أبو سليم​"، ضيفاً على برنامج "نجوم الفن"، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير هلا المر.

في هذه الحلقة تكلم أبو سليم عن ذكرياته في دول الاغتراب وكيف أبكى اللبنانيين في استراليا بتصرف قام به على المسرح خلال حفلة احياها مع عدد من الفنانين والكوميديين. واشار في سياق آخر عن وضع الدراما اللبنانية والعربية في المجمل وقال ان القائمين على المسلسلات لا يهمهم أداء الممثل بل شكله الخارجي

لمعرفة كل ما صرح به أبو سليم يمكنكم مشاهدة الحلقة في الفيديو أدناه

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-أبو سليم: أبكيت المغتربين في استراليا بهذا التصرف والقائمون على المسلسلات لا يهمهم أداء الممثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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