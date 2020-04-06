فيديو.. أحمد حاتم يتحدى رامي عاشور وعمرو منسي في لعبة الاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

مع استمرار حظر التجول يحاول الفنانين التغلب على البقاء بالمنزل من خلال تحديات وألعاب ومن بين هؤلاء الفنان أحمد حاتم، الذي تحدى اللاعب رامي عاشور في لعبة الاسكواش.

وحرص حاتم، على قبول تحدي نجم الإسكواش رامي عاشور، وهو عبارة عن تحدي لأكبر عدد ضربات في الهواء في أقل عدد من الثواني.

ونشر حاتم، فيديو له وهو يلعب بمضرب الاسكواش، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "يا ريت تعدوا، عملت كام سوينج بالمضرب، عشان رامي عاشور يعرف إني عملت أكتر منه.. بس أنا بتحدى أي حد عنده مضرب وأولهم عمرو منسي و رامي عاشور".

يذكر أن، أحمد حاتم، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الغسالة" في دور العرض بعد انتهاء أزمة كورونا. وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.