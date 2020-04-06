فاجأ أحد معجبي الفنان محمد إمام بإرسال صورة قديمة له تجمعه بوالده الفنان القدير عادل إمام وهو في مرحلة الطفولة. وقد قام محمد بإعادة نشر الصورة على حسابه الخاص في موقع انستغرام وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أول مرة أشوفها !! أنتوا جبتوها منين !؟". Advertisements يُذكر أن محمد إمام عرض له مؤخرا فيلم "لص بغداد"، الذي يشاركه بطولته أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد ‏الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى‎.



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كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام في صورة قديمة ونادرة مع والده... شاهدوها هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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