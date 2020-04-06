بعد 23 سنة.. محمد هنيدي يُغني "كماننا" لكن بطريقة مختلفة - فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

غنى الفنان محمد هنيدي أغنيته الشهيرة "كامننا"، خلال حلوله ضيفا على برنامج "كاربول كاريوكي" على قناة SBC مع الإعلامي هشام الهويش وذلك بعد 23 عامًا من عرضها.

وأغنية "كامننا" غناها الفنانان محمد فؤاد ومحمد هنيدي، ضمن أحداث فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، الذي عُرض عام 1997، من كلمات عنتر هلال، وألحان رياض الهمشري.