شاهد.. روبي تكافح فيروس الكورونا بهذه الطريقة

لجأت الفنانة روبي لتقوية مناعتها لمكافحة فيروس الكورونا والقضاء على ملل الحظر بطريقة مختلفة عما اتبعه معظم الناس، فقررت ممارسة هوايتها المفضلة وهي ركوب العجل ومشاركة جمهورها صورتها مع الدراجة عقب انتهائها من الرياضة. ويعتقد البعض إن روبي من هواة ممارسة ركوب الدراجة بسبب ظهور عدد من الدراجات الصغيرة المستخدمة للزينة في خلفية الصورة وهو الأمر الذي لفت انظار أحد محبيها. عدد من الدراجات الصغيرة المستخدمة للزينة في خلفية الصورة وهو الأمر الذي لفت انظار أحد محبيها. Advertisements تباينت ردود الأفعال حول الصورة فهناك من تذكر على الفور أغنية " لية بيداري كدة " والتى تسببت في معرفة الجمهور بها في 2004 بينما لاحظ البعض الأخر شغف روبي بممارسة معرفة الجمهور بها في 2004 بينما لاحظ البعض الأخر شغف روبي بممارسة رياضة ركوب الدراجات. الجدير بالذكر إن روبي شاركت العام الماضي بعملين الأول هو مسلسل " اهو دة اللي صار " والذي شهد متابعات جماهيرية كبيرة والثاني هو الجزء الثاني من فيلم الكنز والذي شارك في مهرجان جمعية الفيلم كأحد أفضل ثمان افلام عرضت في 2019.

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