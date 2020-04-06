بعد لم شملهما مرة أخرى.. هريثيك روشان يشتكي تجاهل زوجته له.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

انتقلت المصممة وعارضة الأزياء الهندية و الزوجة السابقة للنجم هرثيك روشان، سوزان خان مؤقتًا إلى منزله، لتكون بالقرب من أبنائها بعد قرارات إغلاق فيروس كورونا.

شارك هريثيك مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو يعزف على البيانو، بينما يكشف في تعليقه على المقطع اللطيف، مدى ما يعانيه من تجاهل زوجته السابقة له برغم أن منزل واحد يجمعهما.

في التعليق، كشف هريثيك أن زوجته السابقة مصممة الديكور مشغولة بشيء آخر، يقول “لذا، وأنا أحاول ممارسة وتعلم العزف على البيانو: تقوم سوزان خان حاليًا بمسح منزلي بحثاً عن مخالفات التصميم”.

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في الفيديو، يعزف هريثيك على نغمة قد التقطها للتو على البيانو، بينما يمكن رؤية سوزان تبدو مشغولة وهي تمشي حول المنزل.

في وقت سابق، رحب هريثيك بسوزان في المنزل في منشور، وكتب: “هذه صورة عزيزتي سوزان (زوجتي السابقة)، التي تطوعت بلطف للخروج مؤقتًا من منزلها حتى لا يتم فصل أطفالنا إلى أجل غير مسمى عن أي واحد منا”.