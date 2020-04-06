سانيا مالهوترا تساند الفقراء في أزمة كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كثير ما تناولت تقارير سابقة مدى الثقافة التي تتمتع بها النجمة الهندية سانيا مالهوترا، فهي ممثلة تضع قلبها وروحها في كل شيء تفعله، بصرف النظر عن كونها ممثلة رائعة ، فهي أيضًا شخصية لها أنشطة اجتماعية.

وفي سياق انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في حالة من الإغلاق والحظر على مستوى الهند بالكامل، حيث تسبب هذا الوضع في التأثير بشدة على العاملين بأجر يومي، كما أعربت الممثلة مؤخرا عن قلقها بالنسبة لهم.

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قالت عبر تقرير نشرته مجلة “تايمز أوف إنديا” : “في الوقت الحالي، يحتاج الناس إلى اتخاذ جميع الاحتياطات وأنا أركز على ذلك، أنا قلقة بشأن هؤلاء البسطاء الذين يعيشون على أجر يومي، إنهم يعانون حقًا، حان الوقت للجلوس ونرى ما تم تجاهله لأننا كانوا مشغولين جدا عنهم”.

وفي الوقت الذي حثت فيخ مالهوترا الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقف انتشار الفيروس. أعربت النجمة عن قلقها بشأن هؤلاء العاملين بأجر يومي والذين هم الأكثر تضررا من الإغلاق.

على جبهة العمل ، ستتم مشاهدة سانيا مالهوترا بعد ذلك في فيلم Shakuntala Devi، ومشاركة الشاشة مع الفنانة فيديا بالان Vidya Balan.