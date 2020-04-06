ماليكا أرورا تكشف كواليس طلاقها وأرباز خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تزوجت الفنانة الهندية Malaika Arora من المنتج والممثل ارباز خان Arbaaz Khan في عام 1998. في 28 مارس 2016 ، أعلنا الانفصال مستشهدين بمشكلات عدم التوافق وتم طلاقهما رسميًا في 11 مايو 2017.

مؤخرًا، في برنامج دردشة استضافته النجمة كارينا كابور أفضل أصدقاء ماليكا أرورا خان، تحدثت ماليكا حول طلاقها ورد فعل عائلتها على الحدث.

قالت ماليكا، “أعتقد أن أول رد فعل من الجميع كان لا تفعلي ذلك، لن يقول لك أحد نعم، من فضلك تابعي حياتك يرجى المضي قدمًا، هذا هو أول شيء يقوله الجميع، ينصحوكي في التريث قبل اتخاذ القرار”.

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وأضافت: “حتى في الليلة التي سبقت طلاقي، سألتني عائلتي، هل أنت متأكد من قرارك؟ ولكن أعتقد أن الأشخاص الذين يهتمون بك سيشعرون بالقلق بالتأكيد بشأنك”.

قالت الممثلة كذلك أن القرار لم يكن من السهل أبدًا اتخاذه وفي نهاية المطاف، لافتة غلى أنه كان يجب إلقاء اللوم على شخص ما.

وفي السياق، قررت كل من ماليكا وارباز اتخاذ هذه الخطوة، حيث سيكون من الأفضل بالنسبة لهما ولمن حولهما.