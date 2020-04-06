بريانكا شوبرا: والدي كان يرفض أن أرتدي ملابس ضيقة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعد بريانكا شوبرا من أبرز نجوم العالم حاليا، ولكن بالنظر إلى فترة شبابها ومراهقتها عاشت الفنانة حياة عادية قبل الشهرة.

في مقابلة صحفية مؤخرا، كشفت بريانكا أن والدها الراحل اشوك شوبرا طلب منها عدم ارتداء ملابس ضيقة، حيث وقع صدام كبير بين المراهقة بريانكا ووالدها.

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كانت شوبرا قد غادرت الهند وهي تبلغ من العمر 12 عامًا للدراسة في الولايات المتحدة، وعادت وهي تبلغ من العمر 16 عامًا.

قالت بريانكا وهي تتذكر رد فعل والدها ، “لقد غادرت عندما كنت طفلة أبلغ من العمر 12 عامًا ذات صدر صغير شعر مجعد ، وعادت كفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تقريبًا، أعتقد أن والدي قد اهتز حقًا منذ ذلك الحين، لم يكن يعرف ماذا يفعل بي في الأسبوعين الأولين “.

تحدثت الممثلة أيضًا عن كيف كان الأولاد يحاولون التواصل معها في مدرستها النموذجية في ذلك الوقت مما أدى إلى قيام والدها بتثبيت القضبان على نوافذها ومنعها من ارتداء ملابس ضيقة.