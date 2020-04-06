اليوم.. محاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".