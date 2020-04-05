هيفاء وهبي لن تطلّ من منزلها يوم الخميس المُقبل

بعد انتشار أخبارٍ عبر عدّة وسائل إعلاميّة عن إحياء النجمة هيفاء وهبي لحفلٍ غنائي من بيتها عبر تقنيّة البث المباشر على تطبيق إنستغرام يوم الخميس المُقبل، تساءل متابعون ما إذا كان الخبر المُتداول صحيحاً أم لا.



وفي معلوماتٍ مؤكّدة، نفت مصادر موثوقة الخبر المُنتشر في الساعات الماضية، فلن تطلّ هيفاء وهبي في حفلٍ مباشر من منزلها بعكس ما جرى تداوله، ولم تُعلن عن هذه الخطوة عبر حساباتها الخاصة بمنصّات التواصل الإجتماعي.