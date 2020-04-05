بعد انتشار أخبارٍ عبر عدّة وسائل إعلاميّة عن إحياء النجمة هيفاء وهبي لحفلٍ غنائي من بيتها عبر تقنيّة البث المباشر على تطبيق إنستغرام يوم الخميس المُقبل، تساءل متابعون ما إذا كان الخبر المُتداول صحيحاً أم لا.
وفي معلوماتٍ مؤكّدة، نفت مصادر موثوقة الخبر المُنتشر في الساعات الماضية، فلن تطلّ هيفاء وهبي في حفلٍ مباشر من منزلها بعكس ما جرى تداوله، ولم تُعلن عن هذه الخطوة عبر حساباتها الخاصة بمنصّات التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي لن تطلّ من منزلها يوم الخميس المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.