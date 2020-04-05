أفلام مصرية تعرض على «فيسبوك» و«نتفلكس»

عدد من الأعمال الفنية المصرية تم اختيارها مؤخرا للعرض على أكبر وأشهر المنصات الخاصة بالترفيه السينمائي ومن ضمنهما فيسبوك وشبكه نتفلكس.

فأعلنت شركة ريد ستار، عبر صفحتها على فيسبوك، عن استعدادها لإطلاق فيلم نوّارة على منصة Facebook Watch ليتمكن الجمهور من مشاهدته مجانًا، وذلك احتفالًا بمرور 4 سنوات على إطلاق الفيلم التجاري، وتضامنًا مع حملة #خليك في البيت، وبذلك يصبح الفيلم الأول عربيًا الذي يُعرض على المنصة، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أبريل.

نوارة هو فيلم مصري تم إنتاجه في سنة 2015، وهو من إخراج وتأليف هالة خليل، وبطولة النجوم منة شلبي، محمود حميدة، شيرين رضا وأمير صلاح ورجاء حسين.

فيما تبدأ NETFLIX في عرض فيلم ليل خارجي بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم، ويحكي الفيلم عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو".

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ليل خارجي بطولة كريم قاسم ويشاركة البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبدالله السيد.

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