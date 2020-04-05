شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى: "اغلب السقا" التجربة الأصعب لى و"كورونا" جعلتنا عائلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية رزان مغربى عن تفاصيل تجربتها الجديدة فى تقديم البرامج من خلال "اغلب السقا" المأخوذ عن فورمات عالمى لبرنامج المسابقات "beat the star" والمنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بين نجم البرنامج وهو أحمد السقا وعدد كبير من النجوم الضيوف.

وأوضحت رزان لـ"الخليج 365" أنها متواجدة فى لبنان بصحبة فريق عمل البرنامج منذ يوم 27 فبراير الماضى، وتم تصوير نصف الحلقات مضيفة أن الظروف الحالية فى لبنان ودول العالم أجمع أجبرتهم على التوقف طوال الـ 20 يوم الماضيين مع صعوبة العودة للتصوير مرة أخرى لافتة أن مع عرض البرومو أصبح هناك بوادر لاستكمال تصوير باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة.



رزان مغربى

وتابعت رزان أن ردود الأفعال على البرومو جاءت مميزة للغاية، خاصة وأن الجمهور يريد مشاهدة نجمهم المحبوب أحمد السقا فى شكل جديد وقالت:"أنا وأحمد السقا راجعين للعمل سوياً مرة أخرى بعد 15 سنة من عرض فيلم "حرب أطاليا"، ومازحته فى أول مقابلة لنا قبل تصوير البرنامج وقلت له "الروسية اللى أخدتها منك فى حرب أطاليا مش ناسياها وعلشان كدا جبتلك 30 نجم ونجمه علشان يغلبوك".

واستكملت رزان :"برنامج اغب السقا من تقديمى مع وجود أحمد السقا فى الـ 30 حلقة ونستضيف فيه العديد من النجوم سواء المصريين أو العرب، ويدخل هؤلاء النجوم فى منافسة مع السقا خلال ألعاب ما بين ألعاب اللياقة، والقدرات الذهنية، وسرعة البديهة، وأخرى تعتمد على القدرات البدنية، ويفوز بالحلقة المتسابق القادر على تجميع أكبر عدد من النقاط ويحصل على مبلغ من المال".



رزان مغربى واحمد السقا

وأشادت رزان بأحمد السقا وقالت:"أحمد من ألذ وألطف الشخصيات التى من الممكن مقابلتها، كما أن موهبته فاقت التمثيل فهو فكاهى ويغنى ويكتب شعر ولديه قصص كثيرة، والحقيقة أنه هو الأنسب لهذ البرنامج خاصة وأن هناك نجوم كثيرة من الضيوف تربطه بهم صداقة قوية وهذا جعل الأجواء متميزة وأنا دورى أن أجعل هناك روح من المنافسة لهزيمة السقا ولذلك أنا دائماً مع الضيف ضد السقا".

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رازن احمد السقا

ووصفت الفنانة اللبنانية البرنامج بأنه التجربة الأصعب بالنسبة لها وقالت:"صورنا عدد من حلقات البرنامج فى ظروف صعبة للغاية مع أزمة انتشار فيروس كورونا وبالرغم من ذلك نكون على اتم الاستعداد لتصوير الحلقات مع اتخاذ الاجراءات الوقائية ونفكر فقط فى كيفية اخراج الحلقات بالشكل المناسب للجمهور سواء من جرى ورقص وغناء، ورغم وجود الجمهور فى عدد من الحلقات وبعد ذلك سيكونوا غير متواجدين إلا أنى أعتقد أنه البرنامج سيحظى بنسب مشاهدة كبيرة فى رمضان خاصة وأن الجمهور سيكون فى منزله ويريد التسلية".

وكشفت رزان عن بعض كواليس جلساتها مع السقا وأسرة البرنامج خلال فترة التوقف بالفترة الماضية قائلة:"تجمعنا فى أحد الفنادق أنا والسقا ومعتصم النهار وقصى خولى وأسرة البرنامج ولا يوجد فى الفندق أحد سوانا وباقى الـ 17 فرد من فريق البرنامج، ورغم الظروف والشعور بالقلق إلا أن الكواليس فى قمة السعادة فنجلس مع بعض ليلاً ونلعب ونقرأ ونغنى ونقول شعر وأصحبنا عائلة واحدة.



الفنانة رزان مغربى

وفى نهاية حديتها أعربت رزان عن حزنها الشديد لبعدها عن ابنها رام المتواجد فى مصر وعدما قدرتها على البقاء بجانبه فى الوقت الحالى خاصة وأنه يحتفل بعيد ميلاده بعد يومين موجهة له رسالة قالت فيها:"ماما على عينى ان عيد ميلادك السادس هيعدى وانا مش معاك وقلبى بيتقطع وبموت كل ثانية من غيرك.. كل سنة وانت طيب حبيب ماما"، متمنية أن تتحسن الأوضاع وتقضى أول أيام رمضان فى مصر مع أسرتها".