هكذا عايدت سيرين عبد النور متابعيها بمناسبة عيد الشعنينة

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة ​عيد الشعنينة​ الذي يحتفل به اليوم الأحد المسيحيون الذين يتبعون التقويم الغربي، شارك عدد كبير من الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات متابعيهم بالمعايدة لهذه المناسبة.

الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عايدت كل محبيها ومتابعيها، ونشرت عبر صفحاتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة مكتوب عليها "مبارك الآتي بإسم الرب هوشعنا في الأعالي"، وعلقت :"الشعنينة، عيد ديني مسيحي يأتي في الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضاً بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين".

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