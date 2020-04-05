شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نسرين طافش تمارس رياضة "اليوجا" فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة نسرين طافش، معظم وقتها داخل منزلها وهذا حال الجميع بسبب مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم، وشاركت جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء ممارستها لبعض حركات رياضة "اليوجا"، وعلقت عليها، اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس.

وتابعت، تبدو الحركات للعين حركات سلسة و سهلة بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق و تحرق، وميزة اليوجا انها بتشتغل على مستويين الجسد والنفسية بتعلم قوة الارادة والصبر والسلام والتركيز بالذات، وبتجمع بين تقوية العضلة ومرونتها بنفس الوقت، لان القوة و المرونة وجهان لعملة واحدة.

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وكانت الفنانة نسرين طافش شاركت أيضا بفيديو جديدا لها عبر تطبيق "تيك توك"، وظهرت به بشكل كوميدى وهى متقمصة شخصية سيدة عجوز تسخر من الرجال، معلقة عليى الفيديو "رأى جارتنا أم محمود.. تحية لسيدة الكوميديا السورية والعربية الأسطورة التى لن تتكرر سامية الجزائرى.. المزيد من الضحك واللعب والتهليس على حسابى فى تيك توك".

وتحاول الفنانة نسرين طافش تسلية وقتها فى الطبخ خلال الحجر المنزلى، وقدمت لجمهورها وصفة النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة.

وظهرت نسرين طافش فى الفيديو، وهى ترقص وتغنى فى المطبخ أثناء إعداد الوصفة، وكتبت قائلة: "النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة لذيذة بتشبع وسعرات حرارية منخفضة، اللى ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار.. استمتعوا بالحجر المنزلى واعملوا شىء مفيد النكد يخفض المناعة".