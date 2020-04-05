3 سلاسل من أبرز الأفلام نرشحها لك فى حجر الكورونا ما بين غموض وأكشن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم أجمع حالياً حالة كبيرة من الفزع بسبب فيروس كورونا وآثاره علي الحياة في شتي المجالات مما دفع الجميع للجلوس في المنزل كمحاولة للوقاية من الفيروس الذى يثير الرعب في كافة أنحاء العالم، وبالتالي مع إيقاف كافة الأنشطة الترفيهية خلال الوقت الراهن نسلط الضوء لمحبي السينما علي خمسة أفلام من شأنها أن تخفف من حدة ملل كورونا، حيث تعد تلك الأفلام من أشهر السلاسل التي تضمنت أكثر من جزء، ونجحت إلي حد كبير. 1/ ثلاثية بات مان وكريستوفر نولان 1/ ثلاثية بات مان وكريستوفر نولان شخصية بات مان من أكثر الشخصيات الخيالية التي حققت نجاحاً كبيراً في عالم السينما حيث تم تقديمها في أكثر من مناسبة مع أكثر من نجم، ولكن أكثر سلسلة حققت نجاحاً كبيراً هي الثلاثية الذي أخرجها كريستوفر نولان وقام ببطولتها النجم كريستين بيل، كما شهد الجزء الثاني منها توهج النجم هيث ليدجر في دور الجوكر مما جعل الجزء الثاني حالياً يدخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم علي مستوي العالم، بالإضافة إلي تصنيفه علي أنه الأفضل خلال الألفية الجديدة.

فيلم بات مان 2/ ثنائية شيرلوك هولموز 2/ ثنائية شيرلوك هولموز إذا كنت من هواة الغموض، فلا يوجد أفضل مما قام به روبرت داوني حينما لعب بطولة فيلم شيرلوك هولموز وحقق نجاحاً كبيراً مع شخصية المحقق الشهير في فيلمين من أبرز أفلام هوليود في آخر 20 سنة. Advertisements

3/ Fast And Furious 3/ Fast And Furious واحدة من أبرز السلاسل الذي قدمها النجم فان ديزيل حيث حققت تلك السلسلة نجاحاً كيراً في عالم الأكشن وسباق السيارات مثلما ظهر مع تلك الأجزاء التي تحظي بشعبية كبيرة حول العالم دفعت صناع الفيلم لتقديم 9 أجزاء إلي الآن.



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