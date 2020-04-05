محمد رمضان يتبرع بـ 2 مليون جنيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري محمد رمضان، على المشاركة في التبرعات التي تجمع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لينضم لعدد كبير من لمواجهة كورونا وضحايا السيول. نجوم الفن والإعلام والرياضة والذين ساهموا في تحدي الخير.

محمد رمضان، تبرع بشيك وقدره 2 مليون جنيه وذلك لصالح صندوق “تحيا مصر”، بعد ما تم الإعلان أن العائدين من الخارج ستتكفل بهم صندوق تحيا مصر خلال فترة الحجر الصحي التي تصل لـ 15 يومًا.

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من ناجية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل “البرنس”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

ويسجل “البرنس” التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهدة، كما تعاون سامي مع رمضان في السينما خلال فيلم “جواب اعتقال” الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب “رايحين نسهر” الذي طرح مطلع شهر يناير الجاري.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان “زلزال” في شهر رمضان الماضي، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، حنان سليمان، لمياء كرم.