روجينا توجه رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهذا ما قالته له

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​روجينا​، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، علم مصر، ووجهت رسالة شكر للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، لإدارته أزمة فيروس كورونا التي التي تضرب بمصر ودول العالم أجمع.

وقالت روجينا :"شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، رئيس عظيم لدولة كبيرة وعظيمة، وهى مصر دايما فخورة كل الفخر ببلدي، لأنها بلد عظيمة في أصعب الظروف".

إشارة إلى أن روجينا تشارك كضيفة شرف، في مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة الممثلتين المصريتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

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