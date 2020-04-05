كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 05:57 مساءً - بعد أن أعلنت شركة “مارفل” للإنتاج السينمائي تأجيل طرح فيلم الأرملة السوداء “black widow” لـ يوم 6 نوفمبر المقبل، بدلًا من يوم 1 مايو المقبل، بسبب إغلاق دور العرض السينمائي وذلك ضمن الإجراءات الوقائيه لمنع تفشي فيروس كورونا. تم تسريب صورتين من العمل الجديد الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية سكارليت چوهانسون، ويشاركها البطوله النجم “فلورنس بوج” والنجم العالمى روبرت داونى چونيور”، وآخرين. Advertisements ويعد هذا العمل أول أفلام جوهانسون التي تقوم فيه بدور البطولة تبعًا لشخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون “Avangers” ويعد هذا العمل أول أفلام جوهانسون التي تقوم فيه بدور البطولة تبعًا لشخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون “

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سكارلت چوهانسون في أحدث صور لها من فيلم “Black Widow” الأرمله السوداء” بعد تأجيل عرضه بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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