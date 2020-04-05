هالة سرحان تضع نفسها بموقف محرج وتتعرض للسخرية بسبب كورونا! 

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر اسم الإعلامية هالة سرحان اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من غيابها عن الشاشة والأخبار منذ فترة طويلة، وذلك بعد تغريدة لها أثارت حالة من الجدل، حيث نشرت سرحان صورة لدواء مُعلقة عليه: "دواء مصري جديد يا الف نهار ابيض مصر تتحرك بسرعة وبقوة تحيا مصر".

وأثارت هذه التغريدة موجة من السخرية ضد الإعلامية المصرية؛ إذ إن الدواء الذي نشرته هو للملاريا في الأصل، وليس دواء مصريا، واستخدمته دول عدة حول العالم من أجل علاج فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر مؤخرًا وأثار حالة من الرعب.

وطالب الكثيرون من الشخصيات المعروفة والإعلاميين أن لا يكونوا ناقلي أخبار غير حقيقية بسبب تأثيرها على الجمهور، وما قد تخلفه من نتائج سواء من بث الأمل في نفوس الناس أو جعل الناس يقومون بشراء الدواء وتناوله دون الرجوع إلى طبيب من أجل العلاج.

ورأى الكثيرون أنه يجب محاسبة كل مشهور سواء أكان فنانا او إعلاميا أو نجم سوشال ميديا يروج لأفكار ومعتقدات خاطئة وأدوية حول مرض كورونا.

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وهالة سرحان هي إعلامية مصرية حققت شهرة واسعة في الوطن العربي خاصة لاعتمادها على تقديم البرامج المثيرة للجدل في العادة.

وعملت هالة سرحان مذيعة في التلفزيون المصري ببداية حياتها المهنية وقدمت عددا من البرامج، وانضمت إلى شبكة راديو وتلفزيون العرب في الفترة من عام 1993 حتى عام 1999 حينما كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما.

وكانت سرحان صاحبة برامج جماهيرية على الشاشة العربية ومنها برنامج يا هلا مع هالة سرحان وبرنامج الليلة مع هالة سرحان وبصراحة مع هالة سرحان التي قدمتها على قناة art المنوعات، وبعدها كانت قناة دريم محطتها وعملت بها من عام 2000 حتى عام 2003 نائباً لرئيس قناة دريم وبها قدمت برامج الهوا هوانا وهلا شو والحقيقة.

وتعرضت الإعلامية المصرية في حياتها لانتقادات وصلت إلى حد الهجوم والمحاكمة أمام القضاء في مصر، بعد قيامها في 2007 ببث حلقة من برنامج لها على قناة روتانا تناولت موضوع بائعات الهوى في مصر، حيث أثارت تلك الحلقة المحافظين لما وصفه بعضهم بـ"سمعة مصر".

كما اتهمت "بتزييف هذا الحدث" عن طريق تأجير الفتيات اللاتي ذكرت إحداهن في برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور المصرية "أنهن كن ضمن جمهور الفتيات في برنامج هالة شو"، وعرض عليهن أحد العاملين بفريق الإعداد أن يظهرن كفتيات ليل في البرنامج تحت أسماء مستعارة على أن يتم إخفاء ملامحهن تماما، فريق الإعداد لم يلتزم بهذه النقطة؛ ما سبب حرجا للفتيات عندما تم تقديمهن كفتيات ليل أمام ملايين المشاهدين"، وبعد شهادة 22 شاهدا من البرنامج في ذلك الوقت تم حفظ الملفات في النيابة؛ ما دفع هالة سرحان لمغادرة مصر حيث كانت تقيم في الولايات المتحدة وتنتقل منها إلى بيروت ودبي.