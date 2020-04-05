فنانات لبنانيات يحتفلن بالشعنينة: “هوشعنا في الأعالي”

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - يصادف اليوم الاحد عيد الشعنينة او “احد الشعانين” وفقا للكنيسة الغربية والذي يحتفل فيه المسيحيون الذي يتبعون هذا التقويم في العالم العربي.

وقد شاركت عدد من الفنانات اللبنانيات متابعيهن بأجواء هذا العيد حيث غردت الفنانة سيرين عبد النور كاتبة: “الشعنينة، عيد ديني مسيحي يأتي في الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضاً بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين. “.

أما الفنانة نجوى كرم فقد نشرت مقطع فيديو من اجواء الشعنينة في مدينة زحلة وكتبت: “هيدي شعنينة زحلة.. شعنينة مباركة”.

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بدورها كتبت الفنانة يارا: “هوشعنا في الأعالي… مباركٌ الآتي باسم الرّب???????? يا رب بنهار هالأحد المجيد منقدّم هالشمعه وصلاتنا على نيّة كل شخص منّا وعلى نيّة أوطاننا وطننا #لبنان ونخلص من هالأزمة على خير ان شاءالله????????.. شعنينة مباركة”.

كما كتبت مايا دياب تغريدة قالت فيها: “شعنينة مباركة لكل الناس يلي عم يعيدوا أحد الشعانين اليوم، للأسف غريب رح يكون هالمرة بس هيدا كلو لسلامتنا. الصلاة من بيوتنا وقلوبنا كمان بتوصل وبصدق كتير كبير..خلينا نقطع هالمرحلة بصلاتنا، وشعنينة مباركة لكل طفل كمان ما قدر يروح عالكنيسة”.

أما ماغي بوغصن فكتبت: “شعنينة مباركة جميعاً.. يا رب تعيدوا علينا السنة الجايي بحال أفضل “.