نجوم يعانون الإصابة بإضطراب عقلى ثنائي القطب.. تعرف عليهم

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 02:56 مساءً - إضطراب ثنائي القطب هو إعتلال نفسي وعقلي مزمن، يُصاب به الأشخاص عادة في مرحلة المراهقة،

حيث يعانى المصاب به من تقلبات مزاجية شديدة

فيمرُ بأوقات يشعر فيها بسعادة مفرطة وحيوية ونشاط؛ وأوقات أخرى يعانى من كآبة وحزن شديد وكسل.

وهناك عديد من المشاهير والنجوم يعانون من هذا الاضطراب، منهم النجمة الأمريكيه “سيلينا غوميز”، التى اعلنت عن اصابتها بهذا المرض من خلال بث مباشر يوم الجمعة الماضيه مع صديقتها النجمة “مايلي سايروس”

ولم تكن غوميز من تعاني وحدها من هذا المرض النفسي، فقبلها عانى منه عديد من المشاهير كالنجمة البريطانية “كاثرين زيتا جونز” و الكوميديان المحبوب “بين ستيلر” ونجم هوليوود الأول “چيم كاري”

ولكن أبرز اولئك النجوم الذين عانوا من هذا الإضطراب؛ هو نجم الكوميديا العالمى”روبن ويليامز” الذي اضحك الملايين، حيث انتحر شنقًا عام 2014 داخل شقته نتيجة اضطرابات شديدة وهلاوس سمعية وبصرية جعلته يودى بحياته .