المنتج صادق الصبّاح يثني على اجراءات الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

أثنى، صاحب شركة صبّاح أخوان، المنتج صادق الصبّاح، على الإجراءات اللافتة التي اتبعتها الحكومة اللبنانية وحسن تنفيذها لعودة المغتربين من الخارج الى الوطن.

وغرّد “الصبّاح” عبر حسابه على موقع تويتر منذ قليل، قائلاً: “الحق يقال، الإجراءات التي اتبعتها الحكومة اللبنانية وحسن تنفيذها لعودة المغتربين من الخارج تؤكد على جديّة هذه الحكومة وتنظيمها للأمور والحفاظ على صحة كافة المواطنين. تحية اكبار لكل أعضاء الحكومة وعلى رأسها الرئيس حسان دياب”.

من جهة أخرى، تصوّر شركة صبّاح أخوان عدة أعمال على صعيد الدراما في لبنان وهي: “عشرين عشرين”، “الهيبة الرد”، “أسود فاتح”، “من الآخر”، “نساء من ذهب”، بالاضافة الى برنامج النجم أحمد السقا “اغلب السقا” الذي يصوّر في بيروت أيضاً، إلا ان هذه الاعمال متوقف تصويرها حالياً بسبب التعبئة العامة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.