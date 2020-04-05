دوللي شاهين تقدم 3 نصائح لقضاء وقت ممتع بالحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

طالبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، متابعي موقع "فوشيا"، بالبقاء في المنزل واتباع كافة الإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في العديد من البلاد حول العالم مؤخرا.

وقالت دوللي في مقطع فيديو وجهته لجمهور "فوشيا": "بليز خليكن بالبيت ولا تنزلوا إلا للضرورة القصوى، عاملوا الكل على إنهم مصابين وعلى إنكم أيضًا مصابين لتحموا حالكن وحال الآخرين من الفيروس كورونا".

وأضافت: "في شغلات كتير ممكن نعملها بالبيت علشان ما نزهق، منها ممارسة الرياضة والحفاظ على جسمنا وصحتنا".

وتابعت: "في الأول كنت أمارس الرياضة ساعة في اليوم، دلوقتي بلعب رياضة 3 ساعات يوميا علشان أضيع الوقت".

وأردفت: "بدرس مع بنتي وقت أكبر، خصوصًا إن المدارس دلوقتي مسكرة، والدراسة أون لاين فوقت الدراسة قليل، بحاول أخصص وقت لدراستها بالبيت، وفي مكتبات كتير ممكن نطلب كتب أون لاين وأنا عملت هيك".

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وواصلت دوللي: "في كتير أفلام ومسلسلات على المنصات الإلكترونية ممكن نتفرج عليها ونضيع وقت، وفي الآخر بقولكم الله يحميكن"، ثم قدمت الفنانة اللبنانية أغنية بصوتها لجمهورها عبر "فوشيا"، في نهاية المقطع.

يذكر أن دوللي شاهين، تعرضت لحادث سير مروّع بسيارتها الخاصة في أحد شوارع العاصمة بيروت، أدى إلى تهشم سيارتها ونجاتها من الموت، في يونيو الماضي.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورتين لسيارتها عقب الحادث، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت: "الحمد لله، قدر ولطف" دون أن تكشف عن أية تفاصيل جديدة.

وطمأن مدير أعمال دوللي شاهين، عصام شعبان، جمهورها على حالتها الصحية، قائلا إنها نُقلت إلى أحد المستشفيات بجنوب لبنان، ولم تمكث سوى ساعات قليلة، حيث تلقّت العلاج من الكدمات التي تعرّضت لها وأصبحت بخير.

وقدّم مدير أعمالها الشكر لجميع من حاول الاطمئنان عليها، سواء بالاتصال الهاتفي أو الواتس آب، لافتا إلى أنه تلقّى عشرات المكالمات للاطمئنان على صحتها.

وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية، كليب "حبيبي غير"، وظهرت فيه مرتدية الزيّ الخليجي، ليتماشى مع أجواء الكليب.

دوللي شاهين مطربة وممثلة لبنانية، من أب لبنانيّ، وأم من أصول برازيلية، ولدتْ في (2 يوليو 1980) اشتهرتْ بعد ظهورها في كليب أغنية "مومو عيني" على قناة ميلودي، وهي عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.