تراند اليوم : «يستمتعان بعيدًا عن كورونا».. ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة على اليخت



قرر رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، كسر الحجر الصحي المنزلي والتوجه في رحلة بحرية على الياخت الخاص به رفقة خطيبته الفنانة ياسمين صبري.

ونشر الثنائي، عبر صفحتهما على خاصية "استوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الياخت الذي يحملهما في البحر، دون ظهورهما.

وربط المتابعون، نشر كل منهما صورة نفس الياخت عبر حسابه على "إنستجرام" ما اكد وجودهما معًا.

وأثار الصور تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن رجل الأعمال يستطيع كسر الحجر في أي وقت والذهاب بعيدًا مع خطيبته الفنانة، للهروب من فيروس كورونا.

وكان أبو هشيمة أعلن ارتباطه رسميا بالفنانة ياسمين صبري على أن يتم الاحتفال بالزاوج في حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان".





