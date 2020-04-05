هل تعاني منة فضالي من أزمة نفسية؟

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ أنها سوف تظل تحيا وحيدة، من دون أن تجد من يحبها.

وفي رسالة مؤثرة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فضالي: "اكتشفت أني حفضل وحيدة لحد ما أموت وعمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبداً، أو يكون باقي عليا الحمد لله على نعمة الرضى".

واللافت أن منشورات فضالي في الفترة الماضية، على مواقع التواصل الإجتماعي، تشير جميعها إلى أنها تعاني الكثير من الأزمات الشخصية والنفسية.

يُذكر أن فضالي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، من بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، وأشرف زكي.

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