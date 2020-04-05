بلقيس: "نادين نسيب نجيم أجمل مني بألف مرة" وهي تردّ-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ على صورة مركبة نشرتها أحدى معجبات الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ لهما معاً، مشيرةً فيها إلى الشبه بينهما.

وقالت بلقيس في تعليقها:"أحبها ونتشابه في كثير من الأشياء شخصيا عدا الشكل لانها اجمل مني بألف مرة".

وبدورها ردّت نجيم على تعليق بلقيس هذا قائلةً لها:"حبيبة قلبي بلقيس يا أطيب قلب كرمال هيك الله موفقك بحياتك لانك خلوقة و بتحبي غيرك و محبتك الي مش من هلىء من زمان كتير و انا بحبك كمان كتير وصح نتشابه".

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