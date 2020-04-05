كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 12:55 مساءً - طرحت الفنانة ليندسي لوهان فيديو كليب غنائي جديد بعنوان Back To Me وذلك بعد غياب عن عالم الغناء دام 15 عاما وجاءت كلمات الاغنية تتضمن شربها للخمور.
وكانت لوهان قد اثارت جدلًا حول اعتانقها الإسلام منذ عدة اعوام حيث قامت بحذف جميع الصور علي صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل و وضعت صورتها بالحجاب، كما كانت تضع لعدد من الآيات القرائية وأيضا كانت تحمل لنسخة إنجليزية من القرآن الكريم.
و آخر أعمال لوهان الفنيه مشاركتها في بطولة فيلم ” Among the Shadows ” مع عدد كبير من النجوم العالمين، مثل “جياني كابالدي” و “شارلوت بيكيت”، وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر ليندسي لوهان التى اعتنقت الإسلام تعود بعد غياب 15عامًا بفيديو كليب غنائي تشرب فيه الخمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.