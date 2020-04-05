ردا على حياة الفهد .. مالك عقار كويتي يقوم بموقف إنساني مع الوافدين المصريين

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 12:55 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطنا كويتيا يدعى ” عيد ثامر العازمي ” والذي يمتلك عقارا سكنيا يضم مجموعة من الوافدين المصريين يوثق ما قام به معهم من موقف إنساني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث ظهر عيد ثامر العازمي في مقطع الفيديو وهو يتحدث إلى سكان العقار الخاص به من الوافدين المصريين ويطلب منهم عدم دفع الإيجار ويعفيهم عن ذلك لحين انتهاء هذه الأزمة الوبائية ولحين رجوعهم الى عملهم .

فقال : ” لا تدفعون إيجار إذا أجاكم المندوب قولوا له ما ندفع إيجار راجع صاحب البيت .. الله يعطيكم العافية وربنا إن شاء الله يفك المحنة عنا وعنكم ” .

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وتابع : ” ما تضيق إلا تنفرج والفلوس اللي باخذها منكم ما رح تغنيني .. لا تدفعوا الإيجار إلا عندما أعطيكم أمر من عندي أنا وترجعون لعملكم وإذا في حد ما عنده سكن يسكن وإذا في عندكم غرف فاضية خلوه يسكن يجزاكم الله خير ” .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو الذي حاز على إعجابهم بشكل كبير وأشادوا بموقف المواطن الكويتي تجاه أشقائه المصريين وأن ذلك من أخلاق العرب بين بعضهم البعض .

يذكر أن موقف عيد ثامر العازمي جاء عقب تصريحات الفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” المثيرة للجدل والتي طالبت فيها بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من غير الكويتيين إلى بلادهم .